Neustadt – Ausstellung: „Schwarz” – Skulpturen von Peter Brauchle in der Villa Böhm

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 16. Mai bis 1. Juni 2025 zeigt der Kunstverein Neustadt an der Weinstraße in der Villa Böhm die Ausstellung „Schwarz” des Bildhauers Peter Brauchle. Die Eröffnung findet am Donnerstag, den 16. Mai um 19 Uhr statt. Zur Einführung spricht Dr. Katharina Dück, stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins. Für die musikalische Begleitung sorgt Christian Straube an der Gitarre.

Peter Brauchle lebt und arbeitet in Lustadt. Sein Werk ist geprägt von einer klaren, konzentrierten Formensprache und einer tiefen Auseinandersetzung mit Material und Raum. Für seine Skulpturen verwendet er bevorzugt Materialien wie Aluminium, Bronze oder Stahl – Werkstoffe mit starker physischer Präsenz, deren Oberflächen, Strukturen und Reflexionen integraler Bestandteil der künstlerischen Aussage sind.

In der Ausstellung „Schwarz” widmet sich Brauchle der Farbe Schwarz als gestalterischem Element innerhalb seiner plastischen Arbeiten. Schwarz wird hier nicht als symbolisches Stilmittel oder dekoratives Detail eingesetzt, sondern als aktive Kraft – als Fläche und Tiefe, als Grenze und Übergang. Die Arbeiten leben vom Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten, Massivität und Leere, Reduktion und Ausdruck. Sie fordern zur stillen Betrachtung heraus und eröffnen zugleich Räume für Assoziation, Spannung und innere Bewegung.

Ausstellungsort:

Villa Böhm

Maximilianstraße 25

67433 Neustadt an der Weinstraße

Öffnungszeiten:

Donnerstag & Freitag: 15–18 Uhr

Samstag & Sonntag: 14–18 Uhr

Eintritt frei

Veranstalter:

Kunstverein Neustadt an der Weinstraße e.V.

Quelle: Kunstverein Neustadt an der Weinstraße e.V.