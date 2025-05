Mannheim – Verletztes Pferd sorgte für zeitweilige Vollsperrung der #A6

Mannheim / A6 / Mannheim-Sandhofen (ots) Am Samstag, den 03.05.2025, geht gegen 18:15 Uhr der Notruf einer Pferdebesitzerin ein, dass ihr Pferd auf der A6 in Richtung Kaiserslautern, kurz nach der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen in Panik geraten war und versucht aus dem Transporter zu gelangen. Als die erste Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim eintrifft, hat sich das Tier mittlerweile aus dem Fahrzeug befreit, sich hierbei jedoch so schwer verletzt, dass es auf der Fahrbahn liegt. Die A6 musste deshalb für eine Weile in beide Richtungen vollgesperrt werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Feuerwehren Mannheim-Nord, sowie Mannheim-Mitte, der Pferdeklinik Ludwigshafen, der Tierrettung Rhein-Neckar, sowie freiwilligen Helfern eines nahegelegenen Reiterhofes in Sandhofen, welche einen weiteren Anhänger zur Verfügung stellten, konnte das Tier transportfähig gemacht und in die Pferdeklinik verbracht werden.

