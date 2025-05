Mannheim – Ehrenvolle Auszeichnung für Professor Maurice Stephan Michel: BDH Bundesverband Rehabilitation verleiht Ursula-Günter-Rauscher-Preis 2025

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der BDH Bundesverband Rehabilitation hat

Univ.-Prof. Dr. med. Maurice Stephan Michel, Direktor der Klinik für Urologie und

Urochirurgie an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) und Leiter des

Uroonkologischen Zentrums Mannheim, mit dem Ursula-Günter-Rauscher-Preis 2025 ausgezeichnet.

Die Ehrung würdigt sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für

die gesundheitliche Aufklärung von Patientinnen, Patienten und Angehörigen.

Professor Michel setzt sich seit vielen Jahren mit großem persönlichen Einsatz dafür ein,

medizinisches Wissen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Besonders seine Vorträge

im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Medizin für Menschen“ – darunter der diesjährige Vortrag

„Neues Früherkennungsprogramm Prostatakrebs“ auf dem Mannheimer Maimarkt fanden große Anerkennung.

Ziel seiner Aktivitäten ist es, Patientinnen und Patienten die Möglichkeit zu geben, informierte

und kluge Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen.

Ein besonderes Anliegen ist ihm die Förderung der Gesundheitsbildung in der Bevölkerung. Dazu

gründete er das Zentrum für Urologische Tumorerkrankungen sowie die Stiftung

Urologische Gesundheit und hält regelmäßig Vorträge, beispielsweise auf dem Maimarkt, bei

Selbsthilfegruppen und der Kinderuni Medizin.

Zudem setzt er sich politisch für die Einführung der risikoadaptierten Früherkennung des

Prostatakarzinoms als Kassenleistung ein. Professor Michel, geboren in Bad Homburg

v.d.H., studierte Humanmedizin in Heidelberg, Wien und Mannheim. Er promovierte 1998 an der

Universität Heidelberg mit Auszeichnung und erhielt dafür den Ruprecht-Karls-Preis. Nach

seiner Facharztausbildung an der Universitätsmedizin Mannheim und Forschungsaufenthalten in den USA und Ägypten

übernahm er 2008 die Leitung der Mannheimer Urologischen Klinik.

In seiner wissenschaftlichen Karriere erhielt Professor Michel zahlreiche Preise, darunter den

Felix-Martin-Oberländer-Preis und den Crystal Matula Award der European Association of

Urology. Er etablierte bedeutende Forschungskooperationen, unter anderem mit

dem Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg und der Deutschen Krebshilfe.

Neben seinen klinischen und wissenschaftlichen Verdiensten engagiert sich Professor Michel in

der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU), deren Generalsekretär er von 2016 bis 2024 war

und deren Vizepräsident er aktuell ist.

Für 2027 ist seine Präsidentschaft der DGU sowie die Ausrichtung der Jahrestagung in Frankfurt am

Main geplant.

Foto: Prof. Dr. Maurice Stephan Michel

Quelle: Universitätsmedizin Mannheim Universitätsklinikum