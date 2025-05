Ludwigshafen-Ruchheim – ORGANIS GIBT ABSCHIEDSKONZERT

Ludwigshafen-Ruchheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Protestantische Kirchengemeinde Ruchheim lädt herzlich zu einem besonderen musikalischen Ereignis ein: Am Samstag, den 11. Mai 2025, findet um 17 Uhr in der Protestantischen Kirche Ruchheim das Abschiedskonzert von Gemeindeorganist Roland Müller statt.

Unter dem Titel „Tastenzauber” präsentiert der 74-jährige Musiker ein vielseitiges Programm an Orgel, Klavier und Cembalo. Auf der elektronischen Orgel, die er selbst im Jahr 2021 der Gemeinde spendete, erklingen Werke großer Meister wie Johann Sebastian Bach, Léon Boëllmann, Franz Liszt, Claude Debussy und Frédéric Chopin.

Roland Müller begann bereits mit 14 Jahren das Orgelspiel. Nach seinem Musikstudium in Mannheim unterrichtete er über viele Jahrzehnte hinweg Klavier, Orgel und Keyboard an den Musikschulen in Grünstadt und Freinsheim. In den 1980er Jahren wirkte er in Mutterstadt musikalisch in den Gottesdiensten mit. Seit seinem Umzug nach Ruchheim im Jahr 1990 prägte er als engagierter Organist das Gemeindeleben musikalisch in besonderer Weise.

Mit diesem Konzert verabschiedet sich Roland Müller nun in den Ruhestand – und plant, gemeinsam mit seiner Frau, die neugewonnene Zeit für ausgedehnte Reisen zu nutzen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Kirchengemeinde freut sich über zahlreiche Gäste, die Roland Müller musikalisch und persönlich die Ehre erweisen möchten.

Quelle: Protestantische Kirchengemeinde Ruchheim