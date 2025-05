Ludwigshafen – Körperverletzung durch Pfefferspray an der Haltestelle des Berliner Platzes

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntag, den 04.05.2025 kam es in den frühen Morgenstunden an der Haltestelle des Berliner Platzes in Ludwigshafen zu einer Auseinandersetzung, bei welcher eine größere Personengruppe beteiligt war. Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung zog einer der Beteiligten ein Pfefferspray und versprühte dieses in Richtung der anderen beteiligten Personen. Die Personengruppe löste sich bis zum Eintreffen der Polizei auf. Die verletzten Tatbeteiligten wurden vorsorglich in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe.

Haben Sie die Tat beobachtet? Können Sie Angaben zu weiteren Beteiligten machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .