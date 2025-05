Ludwigshafen – Jens Peter Gotter zur Verfassungsschutz-Einstufung der AfD: Demokratie muss sich wehrhaft zeigen – Politik muss den Alltag der Menschen verbessern

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Die AfD stellt sich gegen unsere demokratischen Grundwerte. Das ist keine politische Einschätzung, sondern eine rechtlich begründete Bewertung durch eine unabhängige Institution”, so Jens Peter Gotter, designierter Oberbürgermeisterkandidat der SPD in Ludwigshafen, zur heutigen Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. „Die Demokratie muss sich gegen ihre Feinde wehren – und das beginnt mit klarer Haltung auf kommunaler Ebene.“

Gotter betont aber auch: „Die politische Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus allein wird nicht reichen. Wir müssen auch wieder stärker Politik für die machen, die täglich arbeiten, Kinder großziehen, sich um Angehörige kümmern – für die Menschen, die oft das Gefühl haben, dass Politik an ihnen vorbeigeht. Gerade in Städten wie Ludwigshafen muss es wieder mehr um gute Arbeit, bezahlbares Wohnen und nachhaltige Bildung gehen.“ Der designierte OB-Kandidat warnt auch davor, die AfD zu unterschätzen und sie durch übertriebene Aufregung größer zu machen, als sie ist. „Was wir brauchen, ist eine sachliche

Auseinandersetzung, einen stabilen Rechtsstaat und vor allem eine soziale Politik, die das Vertrauen in die Demokratie zurückgewinnt.“

Quelle Jens Peter (JP) Gotter – OB-Kandidat SPD Ludwigshafen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken