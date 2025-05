Landau – Häusliche Gewalt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Sonntagmorgen (04.05.2025), gegen 01:07 Uhr, wurde die Polizei durch eine Anwohnerin der Stadt Landau alarmiert, da ihr Ehemann gerade betrunken nach Hause gekommen sei und sie geschlagen habe. Vor Ort wurde der Mann, ein 37-Jähriger, in deren Einfamilienhaus angetroffen.

Er war augenscheinlich alkoholisiert. In der Nacht sei es zwischen ihm und seiner Lebensgefährtin zu einem Streitgespräch gekommen. Das Gespräch sei derart eskaliert, dass der 37-Jährige seiner Ehefrau gegen Arm und Rücken getreten habe. Die Geschädigte wurde durch den Tritt leicht verletzt. Ihr Ehemann wurde durch die Einsatzkräfte aus dem Einfamilienhaus verwiesen, er gab an, die Nacht in einem Hotel zu verbringen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110

Quelle: Polizeidirektion Landau