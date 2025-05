Kandel – Dreiste Langfinger

Kandel/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 03.05.2025 meldet um 16:10 Uhr die Filialleitung eines Kandeler Discountmarktes in der Klärstraße einen männlichen Ladendieb, welcher gerade aus dem Geschäft geflüchtet sei.

Eine Zeugin konnte beobachten, wie zunächst ein ca. 50-jähriger Mann einen Karton aus dem Supermarkt nahm und diverse Produkte in diesem verstaute. Den Karton habe er dann “gut gefüllt” an den Eingangsbereich des Marktes getragen. Dort habe ihm ein offensichtlicher, ca. 30-jähriger Mittäter, die Eingangsschiebetür geöffnet und beide konnte so unbehelligt den Markt zu Fuß verlassen.

Beide Personen seien wiederum in ein vorgefahrenes Fluchtfahrzeug gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Angestellten im Markt konnten die Flucht nicht verhindern, der Wert des Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt, die Auswertung der Videoaufzeichnung läuft noch. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, welche der Staatsanwaltschaft nach Abschluss vorgelegt wird. Zeugen des Vorfalles können sich jederzeit an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de wenden.

Quelle: Polizeidirektion Landau