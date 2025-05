Frankenthal – Noch freie Plätze! Fahrt für Senioren in den Landtag nach Mainz

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Seniorenbüro und der Seniorenbeirat laden Frankenthaler Seniorinnen und Senioren am Mittwoch, 14. Mai zum Besuch des rheinland-pfälzischen Landtags in

Mainz ein. Die Abfahrt ist um 9.45 Uhr an der Bushaltestelle Albrecht-Dürer-Ring und

um 9.50 Uhr am Busbahnhof Frankenthal. Der Fahrpreis beträgt 25 Euro.

Neben einem gemeinsamen Mittagessen gibt es ein Gespräch mit dem

Abgeordneten Christian Baldauf, eine Einführung in die Plenararbeit und die

Teilnahme an einer Plenarsitzung. Die Rückfahrt ist gegen 16.30 Uhr geplant. Die

Reisebegleitung übernimmt Erich Schwarz, Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt

Frankenthal.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind am Empfang im Seiteneingang

des Rathauses zu den Öffnungszeiten möglich. Fragen beantwortet gerne das

Seniorenbüro unter 06233 89 563. Mehr zu diesem und weiteren Angeboten für

Senioren ist unter www.frankenthal.de/senioren zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)