Frankenthal – Mehrgenerationenhaus Frankenthal Veranstaltungsankündigung: Smartphone-Sprechstunden und Leihoma/-opa- Kontaktbörse

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Smartphone-Sprechstunde im MGH Frankenthal

Am Freitag, 9. Mai, bietet das Mehrgenerationenhaus Frankenthal wieder eine Smartphone-Sprechstunde für Seniorinnen und Senioren an.

Zwischen 12 und 13 Uhr stehen im PC-Raum Schülerinnen und Schüler der achten Klasse der Friedrich-

Ebert-Realschule Plus unter der Leitung von Marie Janßen bereit, um älteren

Menschen beim Umgang mit dem eigenen Smartphone zu helfen.

Die Themen reichen von Grundeinstellungen über das Erstellen von Kontakten bis

hin zum Versenden von Nachrichten, Fotos und der Nutzung von Apps. Die

Unterstützung erfolgt Schritt für Schritt direkt am eigenen Gerät.

Die nächste und vorerst letzte Sprechstunde findet am Freitag, 6. Juni, ebenfalls von

12 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt.

Deshalb wird um Anmeldung gebeten.

Leihoma/-opa-Kontaktbörse – am Tag der Familie

Am Donnerstag, 15. Mai, lädt das Mehrgenerationenhaus von 16 bis 17 Uhr zur

nächsten Leihoma/-opa-Kontaktbörse in den „Offenen Treff“ ein.

Passend zum Internationalen Tag der Familie der Vereinten Nationen, der dieses

Jahr unter dem Motto „Familie mittendrin zusammen“ steht, bringt das MGH

generationsübergreifend Familien und Leihgroßeltern zusammen. Eine Anmeldung

ist nicht zwingend erforderlich. Interessierte können gerne einfach vorbei kommen.

Was steckt hinter dem Projekt?

Interessierte Eltern und Senioren können sich direkt im MGH melden, einen

Kontaktbogen ausfüllen oder per E-Mail (mgh@frankenthal.de) Kontakt aufnehmen.

Die MGH-Koordination organisiert regelmäßig Treffen, um Familien und

Leihgroßeltern in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu bringen. Bei

Bedarf gibt es Infos zu Themen wie Versicherung, Führungszeugnis und mehr.

Wichtig: Das MGH selbst vermittelt nicht und übernimmt keine weitere Begleitung.

Der Kontakt verläuft eigenverantwortlich zwischen den Beteiligten.

Nächste Termine der Kontaktbörse:

 Donnerstag, 26. Juni 2025 | 16:00 – 17:00 Uhr

 Donnerstag, 04. September 2025 | 16:00 – 17:00 Uhr

 Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 16:00 – 17:00 Uhr

 Donnerstag, 20. November 2025 | 16:00 – 17:00 Uhr

Weitere Informationen: www.frankenthal.de/mgh

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)