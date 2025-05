Frankenthal – Hofflohmarkt in Flomersheim am 10.Mai

Rhein-Pfalz-Kreis – Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar Am Samstag, den 3. Mai 2025, kam es gegen 8:30 Uhr auf dem Gelände der Recyclingfirma Jakob Becker in Schifferstadt zu einem Großbrand. Es gerieten ca. 4.000m³ Mischabfall bestehend aus Restmüll, Kunststoffen, Styropor und Sperrmüll in Flammen. Die entstehende schwarze Rauchwolke zog in Richtung Ludwigshafen und war weithin sichtbar. ... Mehr lesen »