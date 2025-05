Edenkoben – Körperverletzung zwischen Jugendlichen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntag, den 04.05.2025 kam es in den frühen Morgenstunden an der Haltestelle des Berliner Platzes in Ludwigshafen zu einer Auseinandersetzung, bei welcher eine größere Personengruppe beteiligt war. Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung zog einer der Beteiligten ein Pfefferspray und versprühte dieses in Richtung der anderen beteiligten Personen. Die Personengruppe löste ... Mehr lesen »