Edenkoben – Betrug durch Schockanrufe

Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagabend, dem 1. Mai kam es in Edenkoben zu mehreren Schockanrufen, bei denen vorgetäuscht wurde, dass der Sohn der Geschädigten einen Verkehrsunfall verursacht habe. Weiterhin wurde behauptet, dass es bei dem Unfall Tote gegeben hätte und der Sohn in Haft müsste.

Dies sei nur durch Stellung einer hohen Kaution in Form von Schmuck oder Bargeld abzuwenden. In einem Fall hatten die Täter Erfolg. Nach mehrstündigen Telefonaten kam es letztlich zwischen 20:30 Uhr und 23:00 Uhr im Bereich der Privatstraße zur Übergabe von Wertsachen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die eine Frau, Anfang 20, ca. 164 cm groß und schlank, bekleidet mit einer hellen Jacke, trug einen Stoffbeutel bei sich, zur Tatzeit im Bereich der Privatstraße oder den angrenzenden Straßen gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 955-0 entgegen.

Sollten Sie selbst solche Anrufe erhalten – seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. – geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. – lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. – Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen. – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen, auch nicht an die Polizei.

Quelle: Polizeidirektion Landau