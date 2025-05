Bad Dürkheim – Unfall auf der K31 bei Leistadt – Fahrer und Säugling verletzt

Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 03.05.2025 kam es gegen 18:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K31 zwischen Leistadt und Höningen, als ein Mercedes Benz C-Klasse, geführt von einer 28-jährgen Frau aus Mannheim, in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam.

Die Fahrerin befuhr die K31 aus Richtung Leistadt kommend, als sie in der Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kollidierte mit mehreren großen Steinen sowie einem Leitpfosten, die sich im angrenzenden Grünstreifen befanden. Infolgedessen kippte das Auto nach links um und landete auf dem Dach quer auf der Fahrbahn.

In dem Fahrzeug befanden sich außer der Fahrerin noch ein 5 Monate alter Säugling. Die Fahrerin und das Kind wurden aufgrund der erlittenen Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme entdeckten die Einsatzkräfte mehrere leere alkoholhaltige Dosen im Fahrzeug. Die Fahrerin gab gegenüber der Polizei an, lediglich eine Weinschorle konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Der ADAC-Hubschrauber mit Notarzt war ebenfalls vor Ort, um die Situation zu unterstützen. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursachen dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße