Mutterstadt – Ein Herz für Mama! Herztorte von EDEKA Stiegler noch bis zum 06.Mai vorbestellen!

Neustadt/Weinstraße – Lachen-Speyerdorf – Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 02.05.2025 gegen 17:15 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Ortsmitte von 67435 Neustadt/W.-Lachen-Speyerdorf. Nachbarschaftsstreitigkeiten mündeten in mehrere strafbaren Handlungen, welche durch einen 35-Jährigen begangen wurden. Hierbei wurde auch ein Objekt in der Goethestraße mit mehreren uniformierten Kräften durchsucht. Der 35-Jährige Tatverdächtige konnte letztlich im ... Mehr lesen »