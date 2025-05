Lauffen a. Neckar – Tödlicher Verkehrsunfall – 58-jährige Beifahrerin starb noch am Unfallort

Lauffen a. N. / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Am Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1105 zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei welchem ein 67-jähriger Opel-Fahrer von Lauffen a. N. in Richtung Nordheim fuhr. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet der Opel-Fahrer aus bislang ungeklärter Ur-sache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes. Mit im Fahrzeug des Opel-Fahrers befanden sich seine 58-jährige Ehefrau als Beifahrerin und im Fond seine beiden 27 und 29 Jahre alten Töchter. Die Ehefrau wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Töchter sowie der Vater wurden schwer verletzt und mussten teils mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser verbracht werden. Der 49-jährige Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Pkws entstand ein Gesamtschaden von insgesamt ca. 110.000 Euro. Die Unfallstelle musste während der gesamten Unfallaufnahme für 5 Stunden voll gesperrt werden. Neben Polizei waren Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

