Haßloch – Feuerwehr Haßloch: Stellvertretende Wehrleiter neu gewählt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Immer wieder werden an Tagen, an denen die städtischen Recyclinghöfe geschlossen sind, Abfälle vor den Toren abgestellt – so auch am Ostersamstag in Ziegelhausen: Kartonagen, Autoreifen und Kleinabfälle wurden vor dem Eingangstor des Recyclinghofs abgelegt. Diese Art der Entsorgung ist nicht erlaubt und belastet sowohl die Umwelt als auch die ... Mehr lesen »