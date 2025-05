Weinheim – NACHTRAG Unfall auf der #A5 – Probefahrt endet mit Auffahrunfall – Wohnmobil fährt auf Suzuki

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde am Freitagvormittag gemeinsam mit der Feuerwehr Hirschberg auf die BAB5 Fahrtrichtung Karlsruhe alarmiert. Hier kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Wohnmobil und einem Suzuki.

[RM] Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe alarmiert. Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich kurz vor der Ausfahrt zum Autobahnparkplatz „Fliegwiese“.



Eine Familie aus der Schweiz war aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Suzuki aufgefahren. In den beiden Fahrzeugen befanden sich insgesamt fünf Personen. Die beiden Insassen des Suzuki befanden sich gerade auf einer Probefahrt, die durch den Verkehrsunfall je beendet wurde. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt. Die beiden Insassen des Suzuki wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Die Familie im Wohnmobil blieb unverletzt und benötigte keine medizinische Versorgung.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, sicherte die Unfallfahrzeuge und kontrollierte die Gasflasche im Wohnmobil, ob diese durch den Unfall beschädigt wurde. Da Kühlflüssigkeit aus dem Wohnmobil austrat, wurde auch dies kontrolliert. Zudem wurde die Einsatzstelle abgesichert. Der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden, der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In Fahrtrichtung Frankfurt kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr Hirschberg wurde aufgrund der aktuellen Baustellensituation und der damit verbundenen Engstellen ebenfalls alarmiert und rückte zur Unterstützung über die gegenüberliegende Fahrbahn an. Während der Bauarbeiten am Autobahnkreuz Weinheim helfen sich die Feuerwehren hier gegenseitig, damit während der zu erwartenden Engstellen und Stausituationen bei einem Notfall auf der Autobahn weiterhin schnelle Hilfe gewährleistet werden kann. Da sich die Einsatzstelle jedoch auf der Weinheimer Seite befand und die Feuerwehr Weinheim bereits vor Ort war, mussten die Kameraden aus Hirschberg nicht tätig werden und konnten den Einsatz abbrechen.

Die Anfahrt gestaltete sich für die Einsatzkräfte als herausfordernd, da im Baustellenbereich nur schwer eine Rettungsgasse gebildet werden konnte. Zwei Feuerwehrkräfte mussten aussteigen und die Verkehrsteilnehmer zur Bildung einer Rettungsgasse anleiten. Nach einer Stunde konnte der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst beendet werden. Die Feuerwehr Weinheim war mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrangehörigen im Einsatz. Zur Unfallursache und zum Sachschaden können keinen Angaben gemacht werden.

Foto: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach