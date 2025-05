Walldürn – Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem sie am Donnerstagnachmittag bei Walldürn stürzte, musste eine Motorradfahrerin mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Gegen 13 Uhr war die 26-Jährige mit ihrer Kawasaki in einer Kolonne von acht Motorrädern auf der Landesstraße 577 von Waldstetten in Richtung Walldürn unterwegs. Unmittelbar vor dem Flugplatz Walldürn fuhr die junge Frau über eine Kuppe und kam anschließend, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr sie noch circa 40 Meter im Straßengraben weiter, lenkte ihre Maschine wieder nach links auf die Fahrbahn und stürzte abschließend nach rechts in ein Feld. Ihr Motorrad kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Die 26-Jährige verletzte sich schwer und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die L 577 zeitweise voll gesperrt werden.

