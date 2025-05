Walldürn-Gottersdorf – Unbekannte fällen Maibaum – Zeugen gesucht

Walldürn-Gottersdorf/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte fällten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Maibaum der Gemeinde Gottersdorf. Zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 6:30 Uhr am nächsten Morgen, sägten der oder die Täter, den an der Kreuzung Weiherstraße/Uferstraße aufgestellten Baum vermutlich mit einer Handsäge ab. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der

Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

