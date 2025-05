Waldbrunn-Schollbrunn – Mehrere Sachbeschädigungen in der Walpurgisnacht

Waldbrunn-Schollbrunn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolrgion Rhein-Neckar. In der Nacht zum 1. Mai wurden in Schollbrunn ein Haus mit Eiern beworfen und mehrere Gebäude und Fahrzeuge mit Rasierschaum, Ketchup und anderen Flüssigkeiten beschmiert. Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr wurde ein Wohnhaus in der Klingenfelderstraße Ziel der Täter und mit Eiern beworfen. Nachdem dieser Vorfall am Morgen des 1. Mai gemeldet wurde, konnten die eingesetzten Beamten im Anschluss die weiteren Sachbeschädigungen an Hauswänden und Pkws in der Ortschaft feststellen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

