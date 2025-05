Speyer – Tage der offenen Tür bei der Stadtverwaltung Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen werfen – das konnten rund 300 Schüler*innen der Schulen Burgfeldschule, IGS Georg Friedrich Kolb, Nikolaus-von-Weis-Realschule plus, Realschule plus Dudenhofen und der Siedlungsschule bei den Tagen der offenen Tür bei der Stadtverwaltung Speyer. Am Dienstag, 29. April, und Mittwoch, 30. April 2025, hatten Schüler*innen der Klassenstufen 8 und 9 jeweils von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, Eindrücke von der Arbeit in der Verwaltung sowie der Vielfältigkeit der Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt zu gewinnen. „Ihr alle habt die Möglichkeit, wenn ihr euch für eine Ausbildung und später vielleicht einen Job bei der Stadtverwaltung entscheidet, eure Stadt aktiv mitzugestalten“, ermutigte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Schüler*innen, sich über die umfangreichen Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsangebote der Stadtverwaltung Speyer zu informieren. Auch Bürgermeisterin Monika Kabs lud dazu ein, hinter die Kulissen der Verwaltung zu blicken: „Es lohnt sich, frühzeitig eine Entscheidung zu treffen – für die eigene berufliche Zukunft und vielleicht sogar, ob diese bei der Stadt Speyer starten wird“.

Bereits im vergangenen Jahr wurde eine „Schnitzeljagd“ durch verschiedene Abteilungen organisiert. Dabei erhielten die „Jäger*innen“ Informationen, welche für die Beantwortung von Fragen genutzt werden konnten. Nach einer kurzen Einführung im Speyerer Kinder- und Jugendtheater ging für die Gruppen von Station zu Station, bis schlussendlich der Lösungssatz gefunden war: „Geht zurück zum Kinder- und Jugendtheater!“ An den Tagen der offenen Tür 2025 beteiligten sich insgesamt zwölf Abteilungen. Auf besonderes Interesse stieß hierbei die Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung – Ordnungsamt. Außerdem nahmen teil: Büro der Oberbürgermeisterin, Bürgerbüro, Eingliederungshilfe, Finanzenverwaltung, Immobilienverwaltung, Jugendberufsagentur, Jugendförderung, Seniorenbüro, Stadtgrün, Tourist-Information sowie die Gemeindeschwestern plus.



Die Stadt Speyer bedankt sich für die großzügige Bereitstellung der Räumlichkeiten durch das Kinder- und Jugendtheater Speyer sowie das rege Interesse der Schüler*innen. Wer mehr über Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten bei der Stadtverwaltung Speyer erfahren möchte, kann sich online unter www.speyer.de/de/rathaus/jobs-und-ausbildung-speyer informieren. Unter www.speyer.de/ausbildung steht unter anderem die Broschüre „Ausbildung und Studium bei der Stadt Speyer“ zum Download bereit.

Für Rückfragen kann die Projektgruppe Azubigewinnung per E-Mail an DeineZukunft@stadt-speyer.de kontaktiert werden.

Quelle: Stadt Speyer