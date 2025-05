Speyer – Party im Ludwigshof nach ausländerfeindlichen Parolen aufgelöst

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Skulpturengarten in Schweigen-Rechtenbach ist erneut „frisch aufgestellt”. In der öffentlich zugänglichen Freiluft-Ausstellung sind Jahr für Jahr durch Gudrun Zoller aufmerksam kuratierte Skulpturen von Künstlerinnen und Künstlern aus nah und fern zu sehen. Die Vernissage der diesjährigen Schau findet am Sonntag, 11. Mai um 11 Uhr im Gemeindepark in der Hauptstraße 20 im ... Mehr lesen »