Mosbach – Drei Verletzte bei Motorradunfall

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen wurden drei Personen bei einem Unfall bei Mosbach verletzt. Gegen 7:30 Uhr war ein 16-Jähriger, gemeinsam mit seiner 15-jährigen Sozia, auf seiner KTM von Reichenbuch in Richtung Mosbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Nüstenbach verringerte er seine Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen.

Zeitglich befuhr eine 16-Jährige mit ihrer Yamaha die Landesstraße 527 in gleicher Richtung und setze auf der langen Geraden zum Überholen der KTM an. Dies nahm der Fahrer der KTM vermutlich zu spät wahr und startete seinen Abbiegevorgang. Die Zweiräder kollidierten und die Fahrer kamen zu Fall. Die Yamaha-Fahrerin schleuderte knapp 50 Meter über den Asphalt und kam anschließend im Straßengraben zum Liegen. Hierbei verletzte sich die Jugendliche schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Jugendlichen auf der KTM zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die L527 für etwa eine halbe Stunde halbseitig gesperrt werden.

