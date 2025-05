Mannheim – Fahrradvermietsystem zählt rund sechs Millionen Ausleihen – Zehn Jahre VRNnextbike – Vom Pilotprojekt zum etablierten Mobilitätsbaustein

Mannheim/Metropolregion rhein-Neckar. Vor zehn Jahren fiel der Startschuss für das VRNnextbike – das Fahrradvermietsystem des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN). Heute ist es aus dem Mobilitätsalltag in der Region nicht mehr wegzudenken: Über 5,9 Millionen Ausleihen seit Einführung, eine stetig wachsende Zahl von Stationen und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebots machen VRNnextbike zu einem Erfolgsmodell. Gestartet im März 2015 mit rund 350 Rädern und 62 Stationen in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Speyer, verfolgt das System von Beginn an ein klares Ziel: die sinnvolle Verknüpfung von Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr – einfach, günstig und rund um die Uhr verfügbar. Die Stationen befinden sich vor allem an zentralen Knotenpunkten und Haltestellen, um eine reibungslose Anschlussmobilität zu gewährleisten.

Wachstum mit System – über Städtegrenzen hinaus

Mittlerweile sind über 450 Stationen mit 2.500 Fahrrädern in 24 Städten und Gemeinden im Verkehrsverbund Rhein-Neckar in Betrieb. Besonders intensiv genutzt wird das System in den Städten Mannheim und Heidelberg, die zusammen rund 83 Prozent der Ausleihen im Jahr 2024 ausweisen. Das Mietradangebot richtet sich an Alltagspendelnde ebenso wie an Studierende und Gelegenheitsnutzende – mit flexiblen Ausleihmöglichkeiten per App, Terminal oder Telefon. „Mit VRNnextbike haben wir vor zehn Jahren ein neues Kapitel der öffentlichen Mobilität aufgeschlagen. Dass das System heute fest im Alltag der Menschen verankert ist, zeigt uns, wie groß der Bedarf an flexibler, nachhaltiger und unkomplizierter Mobilität ist“, betont Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH. „Insbesondere der hohe Anteil an Kurzfahrten unter 20 Minuten verdeutlicht, dass unsere Mieträder echte Alltagshelfer für kurze Wege sind.“ An Bedeutung haben auch die Lastenräder im VRNnextbike-System gewonnen: So haben sich deren Ausleihen im Jahr 2024 bei den sogenannten eCargos um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Insgesamt wurden allein im vergangenen Jahr über 1,39 Millionen Ausleihen verzeichnet – ein Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gemeinsam unterwegs – erfolgreiche Partnerschaft mit nextbike

Das operative Systemmanagement wird seit Beginn von der nextbike Gruppe verantwortet. Neben der technischen Infrastruktur kümmert sich das Leipziger Unternehmen auch um Wartung, Service und Kundenkommunikation. Besonders stolz ist man auf die regionale Einbindung: In Mannheim befindet sich ein lokales Serviceteam mit Werkstatt und Logistikstützpunkt. „Die langjährige Partnerschaft mit dem VRN ist ein Paradebeispiel dafür, wie öffentlicher Auftrag und privatwirtschaftliche Umsetzung Hand in Hand gehen können“, teilt Alexander Korol, Account-Manager der nextbike Gruppe, mit. „Unser gemeinsames Ziel war es immer, das Mietradsystem nah an den Menschen zu entwickeln – benutzerfreundlich, zuverlässig und integrativ. Das zeigt sich auch in der hohen Wiederkehrrate unserer Nutzerinnen und Nutzer.“ Neben den Kommunen beteiligen sich auch Unternehmen und Hochschulen am Ausbau des Systems, etwa durch das Angebot von Firmenrädern oder die Einrichtung zusätzlicher Stationen. Für Zeitkarteninhabern des VRN sowie CarSharing-Nutzende gelten dabei attraktive Sondertarife, die die kombinierte Nutzung verschiedener Verkehrsmittel fördern.

Jubiläumsaktion: 100 Freiminuten für alle

Zum zehnjährigen Bestehen des Mietradsystems bedankt sich der VRN bei allen Nutzerinnen und Nutzern mit einer besonderen Aktion: Wer bis Jahresende den Gutscheincode VRNnb10 in der VRNnextbike-App unter „Wallet“ > „Gutschein hinzufügen“ einträgt, erhält einmalig 100 Freiminuten für das gesamte System gutgeschrieben. Der Code ist einmal pro Account einlösbar und die Freiminuten sind bis zum 31. Dezember 2025 gültig.

Weitere Informationen und Registrierung unter: www.vrnnextbike.de