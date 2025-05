Ludwigshafen – Sommerpraktika in Lorient im Juli und August 2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Jugendliche aus Ludwigshafen im Alter von 18 bis 30 Jahren, die über entsprechende Französischkenntnisse verfügen, können im Juli und August 2025 ein Praktikum in der französischen Partnerstadt Lorient in der Bretagne absolvieren. Vom 5. August bis 29. August werden von der Stadt Lorient Praktikumsplätze in Freizeiteinrichtungen (Kinderbetreuung und Wassersportzentrum) angeboten. Die kostenlose Unterkunft erfolgt in einem Jugendwohnheim. Beim Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) kann ein Zuschuss beantragt werden. Interessierte können ihre Bewerbung einschließlich Lebenslauf bis spätestens 28. Mai 2025 per E-Mail an repraesentation@ludwigshafen.de einreichen. Nähere Informationen erteilt das Büro Städtepartnerschaften unter Telefon 0621 504-3089 oder 0621 504-2088.

