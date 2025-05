Ludwigshafen – Öffentliche Führung im Stadtraum für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Wilhelm-Hack-Museum bietet regelmäßig Führungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigung an. Am Sonntag, 11. Mai 2025, um 14 Uhr machen Kunstvermittlerinnen Anja Guntrum und Mong Lan Phan anhand von ausführlichen Beschreibungen und Tastobjekten Skulpturen auf dem Ludwigsplatz erfahrbar. Der Treffpunkt ist am Café Laul, Ludwigsplatz 13. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird um Anmeldung gebeten per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen / Wilhelm-Hack-Museum