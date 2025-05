Ludwigshafen – Mann mit 2,7 Promille in Klinik gebracht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Mittwochnachmittag, 30. April 2025, einen stark alkoholisierten 52-Jährigen gemäß den Maßnahmen des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) in ein Krankenhaus gebracht. Der angetrunkene Mann lag gegen 14 Uhr auf einer stark frequentierten Straße in Mitte und gefährdete sich und andere dadurch, weshalb die Hilfspolizist*innen der Verkehrsüberwachung des Bereichs Öffentliche Ordnung einen Krankenwagen und den KVD anforderten. Auf die Ansprache der Einsatzkräfte reagierte der 52-Jährige aggressiv und äußerte zusammenhanglose Aussagen. Die KVD-Streife begleitete ihn in die Klinik. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,7 Promille. Der Mann wurde stationär aufgenommen.

