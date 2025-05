Ludwigshafen – Brand in der Weißenburger Straße

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem sie am Donnerstagnachmittag bei Walldürn stürzte, musste eine Motorradfahrerin mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Gegen 13 Uhr war die 26-Jährige mit ihrer Kawasaki in einer Kolonne von acht Motorrädern auf der Landesstraße 577 von Waldstetten in Richtung Walldürn unterwegs. Unmittelbar vor dem Flugplatz Walldürn fuhr die junge Frau über ... Mehr lesen »