Ludwigshafen – 15. Nachbarschaftsfest in Rheingönheim findet am 16. Mai statt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum 15. Mal laden die Fachstelle Älter werden und die GAG gemeinsam zum Nachbarschaftsfest in Rheingönheim. Es findet am Freitag, 16. Mai 2025, von 13.45 bis 17.30 Uhr auf der Wiese vor dem Seniorenwohnhaus “Heinrich Wälker”, Hoher Weg 45-47, statt. Um 14 Uhr eröffnen Sozialdezernentin Beate Steeg, GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet und Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann die Veranstaltung. Durch das Nachbarschaftsfest soll das Miteinander im Stadtteil weiter gefördert und gestärkt werden. Auf der Bühne gibt es Vorführungen und musikalische Beiträge. Am Programm beteiligt sind Kinder der Kindertagesstätten Brückweg und St. Joseph sowie der Mozartschule, eine Mädchentanzgruppe das Jugendzentrums Rheingönheim (Streetdance), Kinder des Reitvereins SüdWest (auf dem Holzpferd), der Seniorenchor der Stadt Ludwigshafen, der Singkreis Rheingönheim gemeinsam mit den Machern des Wunschkonzerts des Seniorenzentrums LU kompakt sowie die Seniorenrockband “Move on!”. An Speisen und Getränken wird es ebenso nicht fehlen. Neben kühlen Getränken am Stand des Seniorentreffs “Komm R(h)ein! Rheingönheim”, Kaffee und Kuchen am Stand des Turnvereins Rheingönheim und Waffeln von der Kindertagesstätte St. Joseph wird es auch einen herzhaften Imbiss mit Bratwurst und Brötchen am Stand des Reitvereins SüdWest geben. Für die jüngeren Besucher*innen des Fests gibt es Spiele, und der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen ist mit einer süßen Überraschung vor Ort.

