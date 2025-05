Landau – Skulpturengarten Schweigen-Rechtenbach wird am 11. Mai mit vielseitigem Begleitprogramm neu eröffnet – Herzliche Einladung!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Skulpturengarten in Schweigen-Rechtenbach ist erneut „frisch aufgestellt”. In der öffentlich zugänglichen Freiluft-Ausstellung sind Jahr für Jahr durch Gudrun Zoller aufmerksam kuratierte Skulpturen von Künstlerinnen und Künstlern aus nah und fern zu sehen. Die Vernissage der diesjährigen Schau findet am Sonntag, 11. Mai um 11 Uhr im Gemeindepark in der Hauptstraße 20 im Ortsteil Schweigen statt. Eröffnet wird die Ausstellung durch Landrat Dietmar Seefeldt und Kunsthistorikerin Simone Maria Dietz. Zur Eröffnung werden Kinder der Grundschule Dörrenbach von ihrer interaktiven Kunstaktion berichten. Auf die Band „Miri in the Green”, deren Motto „pour un monde plus coloré” (auf Deutsch: „für eine buntere Welt”) dürfen sich Gäste der Eröffnungsfeier außerdem freuen. Der Tourismusverein „Wein&Kultur Schweigen-Rechtenbach e.V.” übernimmt die Bewirtung. Parkplätze befinden sich am Ortseingang, in fünf Minuten Entfernung zu Fuß. Bis 30. Oktober haben Gäste anschließend die Gelegenheit, mehr als 20 plastische Werke von zwölf Künstlerinnen und Künstlern in der „Open Air Galerie” zu entdecken.

Die Skulpturen der Saison 2025

Interessierte erwartet eine abwechslungsreiche Schau, angeführt von „Solea – die Schöne”, einer meterhohen expressiven Figur von Peter Brauchle. Aus zartem transparentem Washipapier ist der „Zapfen” von Anna Bludau-Hary. Daneben grüßen „Gisela & Götz” von Birgit Feil auf zum Turm gestapelten Kissen. Aus dichtem Efeu ragen weiße Betonstelen von Martin Lorenz wie geheimnisvolle Pflanzen heraus. Dynamisch der „Shao-Lin” aus Keramik von Hui Ling Yang, ebenso wie das aus schweren Eisenplatten zum „Dialogue” geformte Objekt von Germain Roesz. Zwei Holzskulpturen von Walter Schembs beeindrucken durch ihre kraftvolle Bearbeitung mit Beil und Kettensäge. Die Mitte des Parks wird zum „Kraftplatz” und zum „Ruhepol” für drei Skulpturen, die Josef Willerich aus Eichen- und Kastanienholz geschaffen hat. Den „Überblick” bewahren zwei elegante Keramikfiguren von Susan Geel und deuten auf die Plakatwand „Menschen machen Lärm” im Duo gemalt von Silvie Villaume und Didier Guth. Entspannt liegt ein „Kristall” aus Cortenstahl von Eckart Steinhauser im Grün. Zahlreiche weitere Werke wurden extra für die Ausstellung geschaffen, figürliche und abstrakte Objekte, die beim Spaziergang beeindrucken und inspirieren.



Veranstalter des Skulpturengartens sind die Initiative KUNST, vertreten von Gudrun Zoller, sowie der Tourismusverein „Wein&Kultur Schweigen-Rechtenbach e.V.”, vertreten von Isolde Kerst. Der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an der Südlichen Weinstraße e.V. und die Josef-David-Stiftung unterstützen den Skulpturengarten. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 06342 9399829 oder online unter www.schulhaus-schweigen.com.

Quelle:

Foto: Privat.