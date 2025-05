Landau – 1. Mai Radrennen Offenbach Streitigkeiten an der Strecke

Offenbach an der Queich / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am 01.05.2025 fand die 64. Auflage des “1. Mai Rennen” des RV Vorwärts Offenbach statt. Gegen 16:30 Uhr kam es zwischen einem Landwirt und einem Streckenposten an der Rennstrecke zu Streitigkeiten. Hintergrund sei nach ersten Ermittlungen gewesen, dass der Landwirt wiederholt, trotz bestehendem und beschildertem Durchfahrtsverbot, während des laufenden Rennens über die Rennstrecke zu einem Ackergrundstück fahren wollte. Die Durchfahrt wurde durch einen Streckenposten explizit aufgrund einer möglichen Gefährdung der Radfahrer untersagt. Als der Landwirt die Absperrung zur Seite schieben wollte, um sich die Durchfahrt zu ermöglichen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Landwirt, weiteren Familienangehörigen und dem Streckenposten, die sich auf die Rennstrecke verlagerte. Vier Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der Veranstalter teilte mit, dass das zu diesem Zeitpunkt laufende Radrennen durch den beschriebenen Vorfall in einer rennentscheidenden Phase gestört und unterbrochen werden musste.

