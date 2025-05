Hockenheim – Karlsruher Straße wird zur Test-Straße – Gemeinsam mit THE STÄDT wird eine Fußgängerzone getestet

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 23. Mai bis zum 7. Juni verwandelt sich ein Teil der Karlsruher Straße in Hockenheim in eine besondere Aktionsfläche: Im Rahmen des Projektes THE STÄDT wird der Bereich zwischen der Fortuna-Kreuzung und der Straße „Zum Messplatz“ testweise zur Fußgängerzone.

Seit Jahren wird in Hockenheim über die Karlsruher Straße diskutiert. Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim hatte im September vergangenen Jahres die Verwaltung beauftragt die Bewerbungen für den landesweiten Wettbewerb THE STÄDT zu erstellen und einzureichen. Prompt wurde Hockenheim für gleich zwei besondere Förderbausteine ausgewählt: ein Prozesscoaching, das mit verschiedenen Dialogformaten einen neuen Blick auf die Karlsruher Straße erarbeitet, sowie ein Aktionsformat. Beim Aktionsformat wird real getestet und umgesetzt, wie die Straße weiterentwickelt werden könnte.

„Landesweit kämpfen Innenstädte mit dem Verlust an Attraktivität, dabei sind sie das Herzstück einer jeden Stadt. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Projekt nutzen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, zu testen, zu evaluieren und vor allem zu erleben. Denn nur, wenn wir aktiv dabeibleiben, können wir für unsere Innenstadt etwas bewegen“, so Oberbürgermeister Marcus Zeitler. „Herzlichen Dank an THE STÄDT und alle Mitwirkenden, die dieses Projekt ermöglichen und gemeinsam umsetzen. Ein großes Lob an die gute und fruchtbare Zusammenarbeit.“

THE STÄDT ist ein Förderprojekt der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) gemeinsam mit dem Verkehrsministerium. Ziel ist es, neue Ideen für lebendige Ortsmitten auszuprobieren und erlebbar zu machen. Einzelhandel, Dienstleister, Gastronomie sowie Bürgerinnen und Bürger sollen davon profitieren. Mit THE STÄDT soll in Hockenheim getestet werden, wie die Karlsruher Straße für alle noch attraktiver werden kann. Anfang April fand im Rahmen des Prozesscoachings bereits eine Beteiligungsveranstaltung mit Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Gewerbetreibenden der Karlsruher Straße statt. Gemeinsam wurde intensiv darüber diskutiert, was der Karlsruher Straße fehlt und was sie braucht, um in Zukunft attraktiv zu bleiben. Dabei wurde deutlich: Es braucht Veränderungen und neue Impulse.

Das Aktionsformat THE STÄDT stellt dazu jetzt vom 23. Mai bis zum 7. Juni einen ersten Testlauf dar. Während der Aktionswochen wird die Aufenthaltsqualität spürbar verbessert – durch die Einrichtung einer temporären Fußgängerzone sowie verschiedene Pop-Up-Installationen wie neue Sitzgelegenheiten, zusätzliche Pflanzen und einer Tischtennisplatte im Bereich zwischen der Fortuna-Kreuzung und der Straße „Zum Messplatz“. Auch ein mobiler Spielgeräteverleih lädt Jung und Alt zum Spielen und Verweilen ein.

Am Freitag, den 23. Mai, wird die Einrichtung der temporären Fußgängerzone in der Karlsruher Straße mit Aktionsformaten feierlich eröffnet. Am Montag, den 2. Juni, lädt eine Podiumsdiskussion die Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger ein, über die Zukunft der Hockenheimer Ortsmitte mitzudiskutieren. Auch Ideen und Vorschläge aus der Stadtgesellschaft sind für die Aktionswochen ausdrücklich willkommen.

Als Ansprechpartner in der Stadtverwaltung steht hier Donald Pape-Rese, Tel. 06205 212025, d.pape@hockenheim.de zur Verfügung.

Verkehrsführung

Durch die temporäre Umwandlung in eine Fußgängerzone gelten in der Karlsruher Straße in dem Abschnitt zwischen Fortunakreuzung und der Straße „Zum Messplatz“ auch andere Verkehrsregelungen: Die Fußgängerzone ist, wie es der Name ja auch bereits vermuten lässt, ausschließlich den Fußgängern vorbehalten, grundsätzlich darf niemand in diese einfahren. Es wird jedoch Ausnahmen geben: Die Beschilderung wird entsprechend gestaltet, dass Berechtigte mit einem Ausweis einfahren dürfen, auch der Radverkehr ist zulässig. Darüber hinaus darf Lieferverkehr wie bisher an Werktagen zwischen 7:30 bis 10:30 Uhr einfahren.

Anwohner und Gewerbetreibende, die in dem Bereich wohnen beziehungsweise ihren Betrieb haben, haben die Möglichkeit einen Ausweis zu erhalten um in die Fußgängerzone einfahren zu dürfen. Schicken Sie dazu einfach eine Mail mit Ihren Daten an strassenverkehrsbehoerde@hockenheim.de, geben an wo Sie wohnen oder welches Gewerbe Sie betreiben und fügen Sie den Fahrzeugschein bei.

Quelle: Stadt Hockenheim