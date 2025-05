Heidelberg – Schlaganfall-Netzwerk Heidelberg hilft weiter – Tag des Schlaganfalls am 10. Mai – Neue Broschüre und aktualisierte Webseite

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Über eine Million Menschen leben in Deutschland, die mit den Folgen eines Schlaganfalls zurechtkommen müssen. Weltweit ist der Schlaganfall die zweithäufigste Todesursache. Ein Schlaganfall ist ein medizinischer Notfall und bezeichnet eine plötzlich auftretende Störung der Durchblutung des Gehirns. Anlässlich des Tags des Schlaganfalls am 10. Mai 2025 hat das Heidelberger Netzwerk Schlaganfall, das die Stadt Heidelberg unterstützt, die Broschüre „Schlaganfall-Wegweiser für Heidelberg und Umgebung“ und seine Webseite erneuert. Unter www.schlaganfall-netzwerk-heidelberg.de erhalten Betroffene, Risikogruppen, Angehörige und Interessierte Infos zu Warnzeichen, Handlungsempfehlungen und Adressen für stationäre und ambulante Versorgung und können den Wegweiser kostenlos herunterladen.

Jede Minute zählt bei einem Schlaganfall

„Die erste Zeit nach einem Schlaganfall entscheidet über das Ausmaß der Zellschäden im Gehirn“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Jede Minute zählt. Daher ist es besonders wichtig, einen Schlaganfall und die Symptome zu erkennen. Dramatisch ist, dass heute zunehmend auch jüngere, im Berufs- und Familienleben stehende Menschen betroffen sind. Die Zusammenstellung des Schlaganfall-Wegweisers beruht auf dem ehrenamtlichen Engagement von Mitgliedern des Netzwerkes. Ich danke allen Beteiligten sehr herzlich für ihr beispielhaftes Engagement. Sie tragen in vorbildlicher Weise dazu bei, Heidelberg als ,Gesunde Stadt‘ im Sinne der Weltgesundheitsorganisation weiterzuentwickeln.“

Wegweiser unterstützt Betroffene und ihre Angehörigen

Im Schlaganfall-Wegweiser finden Betroffene und ihre Angehörigen umfassende Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten. Der Wegweiser behandelt Vorgeschichte und Risikofaktoren, Symptome, Akutversorgung, Rehabilitation und Wiedereingliederung in den Alltag. Es wird erklärt, welche Arten von Schlaganfällen es gibt, welche Symptome auftreten und was im Notfall zu tun ist. Informationen zur stationären und ambulanten Versorgung, einschließlich Schlaganfall-Stationen, zu Rehabilitationseinrichtungen und verschiedenen Therapie- und Pflegemöglichkeiten, werden bereitgestellt. Zudem werden Themen wie Wohnen, Arbeiten, Hilfen im Alltag – wie zum Beispiel Essen auf Rädern, Fahrdienste, Nachbarschaftshilfe – und Teilhabe am öffentlichen Leben behandelt. Der Wegweiser enthält auch Präventionsmaßnahmen, Literaturempfehlungen und Adressen von Beratungsstellen.

Netzwerk besteht seit über 20 Jahren – Aufklärung, Unterstützung und Austausch

In Heidelberg stehen – neben Kliniken, Ärzten, Therapeuten und Pflegediensten – viele weitere Organisationen, Gruppen und Institutionen bereit, die kompetente und einfühlsame Hilfen anbieten. Einige von diesen haben sich vor über 20 Jahren im Schlaganfall-Netzwerk Heidelberg zusammengeschlossen. Ziel des Netzwerkes ist es, die Versorgungssituation der Schlaganfallbetroffenen – von Patienten und deren Angehörigen – in der Rhein-Neckar-Region zu verbessern. Es organisiert regelmäßigen Austausch, verbessert die Reha-Situation und vermittelt an Selbsthilfegruppen.

