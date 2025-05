Heidelberg – Illegale Müllablagerungen belasten Stadt und Umwelt: Stadt bittet Bürgerschaft um Mithilfe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Immer wieder werden an Tagen, an denen die städtischen Recyclinghöfe geschlossen sind, Abfälle vor den Toren abgestellt – so auch am Ostersamstag in Ziegelhausen: Kartonagen, Autoreifen und Kleinabfälle wurden vor dem Eingangstor des Recyclinghofs abgelegt. Diese Art der Entsorgung ist nicht erlaubt und belastet sowohl die Umwelt als auch die städtischen Mitarbeitenden.

Warum ist das problematisch?

„Es ist für unser Team frustrierend, illegal abgelagerten Abfall vorzufinden. Die Beseitigung kostet Zeit – und wird am Ende über Gebühren von uns allen getragen“, erklärt Sylvia Hafner, Leiterin der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg. Zudem können ungesichert abgestellte Abfälle Schadstoffe freisetzen oder Tiere anlocken. Die Stadt hat die Verursachenden bereits ermittelt, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Stadtsauberkeit geht uns alle an

Eine saubere Stadt ist nur gemeinsam möglich. Die ASZ Heidelberg setzt auf Kooperation und ein starkes Verantwortungsgefühl in der Bevölkerung. Wer Abfälle umweltgerecht entsorgen möchte, sollte vor dem Besuch eines Recyclinghofs folgendes beachten:

• Informieren Sie sich vorab unter www.heidelberg.de/recyclinghoefe über die Öffnungszeiten.

• Planen Sie Ihren Besuch rechtzeitig – besonders vor Feiertagen.

• Prüfen Sie, welche Abfälle angenommen werden. Eine Übersicht finden Sie ebenfalls auf der Internetseite.

Hintergrund

Die ASZ Heidelberg ist der städtische Dienstleister für eine saubere und nachhaltige Stadt. Das ASZ-Team sorgt in Heidelberg für eine zuverlässige Abfallentsorgung, Stadtreinigung und den Winterdienst. Mitarbeitende leeren die Restabfall-, Bioabfall-, Papierabfall- und Leichtverpackungsabfallbehälter und sind stadtweit für die Sperrgutabholung verantwortlich. Es werden knapp 500 Kilometer Straßen und Wege gereinigt. Daneben betreibt die ASZ Heidelberg fünf städtische Recyclinghöfe. Die ASZ ist damit aktive Gestalterin der Lebensqualität in Heidelberg. Weitere Informationen im Internet unter www.heidelberg.de/abfall.

Quelle: Stadt Heidelberg