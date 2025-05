Frankenthal – Katapult-Messe: Sieben Frankenthaler Unternehmen präsentieren sich bei „KarriereLounge“ der Wirtschaftsförderung

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 10 Mai, öffnet die Berufs- und Bildungsmesse Katapult im Congressforum Frankenthal erneut ihre Türen und lädt Schüler, Ausbildungsinteressierte sowie Berufseinsteiger aus Frankenthal und der Region ein, sich über berufliche Perspektiven, Ausbildungsgänge und Karrierechancen zu informieren.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Erstmals ist die städtische Wirtschaftsförderung, angesiedelt bei der Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer unmittelbar zugeordneten Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung mit einem eigenen Gemeinschaftsstand, der „KarriereLounge“ vertreten, an dem sich sieben ortsansässige Unternehmen präsentieren. Von Metallbau und Industrieservice, über Hotellerie, Brandschutzdienst und Lebensmittelhandel bis hin zum Fahrzeugbau sowie Eventservice, Softwareentwicklung und Webdesign ist die „KarriereLounge“ sehr breit aufgestellt und bietet den Besuchern damit einen vielfältigen Einblick in die Frankenthaler Unternehmenslandschaft – praxisnah und informativ.

Besucher können direkt ins Gespräch kommen mit Ausbildern und Auszubildenden der Unternehmen Fritz Massong GmbH, Karl Sutter GmbH & CO. KG, Edeka Stiegler, des Victor‘s Residenz-Hotel, Mexia Eventservice GmbH & Co. KG, Holl IT GmbH sowie Konrad Spiegel GmbH. Die Stadtverwaltung ist selbstverständlich auch selbst vertreten und präsentiert sich am eigenen Stand als innovativer Arbeitgeber.

„Mit der Katapult Berufs- und Bildungsmesse wird jungen Menschen in Frankenthal und Umgebung erneut eine hervorragende Plattform für Berufsorientierung geboten. Als Novum in diesem Jahr haben wir den Gemeinschaftsstand, die „KarriereLounge“ unserer städtischen Wirtschaftsförderung organisiert. Denn als oberster Wirtschaftsförderer ist es mir besonders wichtig, auch unseren standortansässigen klein- und mittelständischen Unternehmen eine Plattform zu bieten. Dass sich hier gleich sieben Unternehmen zusammengeschlossen haben, zeigt eindrucksvoll das starke Engagement unserer lokalen Wirtschaft für die Fachkräfte von morgen. Dieses Miteinander stärkt nicht nur den Wirtschaftsstandort Frankenthal, sondern sendet auch ein klares Signal: Wir investieren gemeinsam in die Zukunft“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, der erneut die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hat.

Vielfältige Angebote – praxisnah und interaktiv

Die Besucher erwartet ein breites Angebot: Über 30 Aussteller aus Industrie, Handwerk, Gesundheitswesen und öffentlichem Dienst präsentieren ihre Ausbildungsberufe, dualen Studiengänge und Einstiegsmöglichkeiten. Auch Eltern und Lehrkräfte sind eingeladen, die Messe zu besuchen, um Kinder und Jugendliche in ihrer Berufswahl zu begleiten.

Die Katapult findet am 10. Mai 2025 von 10 bis 16 Uhr im CongressForum Frankenthal statt. Der Eintritt ist frei.

