Weinheim – Zweimal in die Kräuter Anfang Mai

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Dorisa Winkenbach in Weinheim am 8. und 11. Mai – Im Dialekt und am Muttertag sogar im Sitzen

Alles neu macht der Mai – das gilt auch für die wilden Kräuter in der Natur. Die

Weinheimer „Kräuterfee“ und Naturaroma-Köchin Dorisa Winkenbach lädt daher in den

nächsten Tagen gleich zweimal zu Wildkräuterspaziergängen in Weinheim ein: Am

Donnerstag, 8. Mai, 17 Uhr, und am Sonntag, 11. Mai, 10 Uhr – am Muttertag sogar mit

besonderem Komfort.

Am 8. Mai wird einheimischer Wildwuchs im Dialekt vorgestellt: „Mer woarn do schunn

immer.“ Es geht um Urpflanzen, schon lange schon hier beheimatet oder neu

hinzugekommen. Viele haben regionale, volkstümliche Bezeichnungen, die etwas über sie

aussagen. Was versteckt sich hinter dem Namen Hemdsknöppcher, oder Hasepelz oder

Halber Gaul oder Schoofripp? Was verbirgt sich hinter Mairich, Eierbüsch und Flieder, der

keiner ist? Dorisa Winkenbach weiß es. Beginn 17 Uhr, Dauer etwa zwei Stunden.

Treffpunkt: Untere Grüb, gegenüber Friedhof, Nähe Bolzplatz, Weinheim-Nord

Und dann am Muttertag, 11. Mai: Eine Wildkräuter-Führung im Sitzen. Mit einem

Kräutersnack, einem Glas Sekt und einer Rose als Geschenk. Die Teilnehmerinnen

entdecken die Wildpflanzenvielfalt rund um den Stuhl auf dem man sitzt, erstaunlich was

da entgegen wächst und in den Salat darf! Treffpunkt ist hier in Weinheim westlicher

Weschnitzkanal, Picknickplatz Brücke, Uhrzeit:10 Uhr bis 12.30 Uhr. Kosten 30 Euro (alles

inklusive).

Anmeldung und weitere Infos unter 0174 4163123 (Kein WhatsApp). Am Muttertag

Sitzkissen und Klappstuhl bitte mitbringen

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim