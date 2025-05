Neustadt / Weinstraße – Schon seit über vier Jahren…

Neustadt / Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – … ordnungsbehördlich in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist eine 48-Jährige, welche mit ihrem Transporter am 01.05.2025 um 10:45 Uhr in der Talstraße in 67434 Neustadt/w. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte die Fahrerin einen nicht-europäischen Führerschein vorlegen. Da diese somit die gesetzlich festgelegte Frist von sechs Monaten zur Umschreibung deutlich überschritten hatte, musste diese ihren Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben. Nun kommt auf die Dame ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße (ots)