Mannheim – Studienkreis Mannheim-Mitte spendet Nachhilfegutscheine an Verein SV Waldhof Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Institut feiert 35jähriges Bestehen

Seit 35 Jahren verhilft der Studienkreis Schülerinnen und Schülern aus Mannheim-Mitte zu besseren Noten. Sein Jubiläum hat das Institut zum Anlass genommen, um 3 Kindern und Jugendlichen je ein halbes Jahr lang kostenlos professionelle Nachhilfe zu ermöglichen. Die Stipendien im Gesamtwert von rund 4.000,00 Euro hat Sebastian Rögner, stellv. Abteilungsleiter des Vereins SV Waldhof Mannheim Abteilung Handball, in den Räumen des Studienkreises entgegengenommen. Er sorgt nun dafür, dass die Schülerinnen und Schüler schnell die benötigte Hilfe erhalten.

„Zwar können Familien unter bestimmten Voraussetzungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) staatliche Unterstützung für Nachhilfe in Anspruch nehmen“, erklärt die Studienkreis-Leitung Monika Dudek. „Aber nicht alle, die eine Förderung benötigen, erfüllen die nötigen Bedingungen.“ Deshalb will der Studienkreis mit seinen Nachhilfegutscheinen in erster Linie denjenigen unbürokratisch helfen, die ansonsten leer ausgingen.

„Die Schülerinnen und Schüler erhalten bei uns eine passgenaue Förderung“, erklärt Monika Dudek. Zunächst überprüft das Institut den Lernstand und stellt anschließend einen individuellen Förderplan auf. Dabei vereinbart die Lehrkraft gemeinsam mit dem Kind erreichbare Ziele und dokumentiert die Lernfortschritte. Monika Dudek: „Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihren Lernerfolg übernehmen.“ Die Lehrkräfte arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen nicht nur am aktuellen Schulstoff und schließen Lücken, sie bringen ihnen darüber hinaus nützliche Lernstrategien bei.

Der Unterricht findet zumeist in kleinen Lerngruppen statt, es gibt bei Bedarf aber auch Einzelunterricht. Die meisten Schülerinnen und Schüler benötigen Hilfe in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Grundsätzlich gibt es aber Unterstützung in allen gängigen Fächern. Zur Nachhilfe kommen Grundschüler ebenso wie Schüler aller weiterführenden Schulformen – bis hin zum Abiturienten.

Nachhilfe im digitalen Zeitalter

Lernen und Nachhilfe werden immer digitaler. So haben Schülerinnen und Schüler, die den Studienkreis in Mannheim besuchen, die Möglichkeit ihre Nachhilfe hybrid zu nehmen. Das heißt, sie können zum Beispiel ein Fach im Präsenzunterricht wählen und ein anderes als Online-Nachhilfe. Dazu erhalten sie zahlreiche kostenfreie digitale Zusatzleistungen. Ergeben sich zum Beispiel spontan Probleme bei den Hausaufgaben, können die Kinder und Jugendlichen ohne lange Wartezeit über eine App mit einer Lehrkraft chatten. In der App finden sie zudem viele Tausend Lernvideos und Übungsaufgaben, um das Gelernte zu festigen. Zu den digitalen Services zählen auch regelmäßig stattfindende Webinare. In Lernen-lernen-Kursen bekommen die Schülerinnen Arbeitsstrategien beigebracht, zum Beispiel warum es gut ist, sich Lernziele zu setzen und wie sie sich besser konzentrieren können.

