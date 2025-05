Mannheim – NACHTRAG – Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der #A6 – Zwei Schwerverletzte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar/A6 (ots) Wie bereits berichtet kam es am gestrigen Nachmittag gegen 17:53 Uhr auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Eine 22-jährige BMW-Fahrerin befuhr den zweiten von vier Fahrspuren und stieß aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem vor ihr fahrenden Transporter zusammen, wodurch sie einen Kettenauffahrunfall auslöste. Gleichzeitig fuhr eine 38-jährige Mini-Fahrerin auf der rechten Fahrspur und kollidierte aufgrund fehlerhaften Fahrstreifenwechsels mit diesen beiden Fahrzeugen, woraufhin der benannte Kettenauffahrunfall verstärkt wurde. Letztendlich waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 125.000 Euro. Die Fahrerin des Minis und der 39-jährige Fahrer des Transporters wurden schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn war für ca. 15 Minuten voll gesperrt. Allerdings konnte die gesamte Fahrbahn erst gegen 21:40 Uhr wieder freigegeben werden, nachdem die Aufräumarbeiten beendet waren. Die Unfallaufnahme übernahm die Verkehrsgruppe BAB des Verkehrsdienstes Mannheim.

