Mannheim – Aktionstag Zirkeltraining für Body und Mind – 5 Schritte zu körperlichem und mentalem Wohlbefinden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mannheimer Abendakademie veranstaltet den Aktionstag Zirkeltraining für Body und Mind und bietet für ein Ticket vier spannende Workshops und ein Fingerfood-Buffet an. Am Samstag, dem 17. Mai, lädt die Abendakademie von 10-14 Uhr zu einem besonderen Aktionstag unter dem Motto „Zirkeltraining für Body and Mind“ ein. Das eintägige Programm richtet sich an alle Menschen, die sowohl ihr Körperbewusstsein stärken als auch neue Impulse für mehr Ausgeglichenheit und Wohlbefinden gewinnen möchten. Der Tag bietet die Möglichkeit, sich individuell zu entfalten und gleichzeitig in der Gemeinschaft besondere Momente zu erleben. Im Rahmen des Programms erhalten die Teilnehmenden ein Ticket und erleben fünf Stationen zu den Themen Achtsamkeit, Bewegung, Neues lernen, Etwas geben und Verbindung mit anderen. Diese basieren auf den Zielen der World Health Organisation (WHO).

Das Ticket umfasst die Teilnahme an vier Workshops sowie dem gemeinsamen Ausklang

bei einem Fingerfood-Buffet, das im Preis mit inbegriffen ist. An jeder Station stehen verschiedene Workshop-Angebote zur Auswahl. So lässt sich ein individuelles „Trainingsprogramm“ ganz nach den eigenen Interessen zusammenstellen. Zur Auswahl stehen unter anderem Angebote wie Qi-Gong, freier Tanz, Massagen, Meditation, intuitives Malen und das Backen von gesundem Brokkoli-Brot. Die Workshops bieten eine praxisnahe Gelegenheit, Neues auszuprobieren und sich aktiv mit Körper und Geist auseinanderzusetzen. Die fünfte und letzte Station, „Verbindung mit anderen“, findet ihren Abschluss im Foyer der

Abendakademie: Alle Teilnehmenden sind herzlich zu einem gemeinsamen Fingerfood-Buffet eingeladen – Ein Get-together, welches einen offenen Raum für Austausch und Networking schafft.

Quelle: Mannheimer Abendakademie

und Volkshochschule GmbH