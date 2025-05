Ludwigshafen – Sparen und gewinnen: Drei Gewinner sichern sich Geldpreise bei PS-Lotterie der Sparkasse Vorderpfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei der Auslosung der PS-Lotterie der Sparkasse Vorderpfalz im April konnten gleich drei Kundinnen und Kunden aus der Region Gewinne in Höhe von 5.000 Euro und 2.500 Euro erzielen. Die Sparkasse Vorderpfalz gratuliert herzlich den Gewinnerinnen und Gewinnern. Die PS-Lotterie ermöglicht es Teilnehmerinnen und Teilnehmern, durch ihr Sparen nicht nur an den monatlichen Auslosungen teilzunehmen, sondern auch lokale gemeinnützige Projekte zu unterstützen.

Funktionsweise der PS-Lotterie

Die PS-Lotterie der Sparkasse Vorderpfalz funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Für ein PS-Los zahlen die Teilnehmer fünf Euro pro Monat. Vier Euro davon fließen auf ein Sparkonto, das für eine geplante Investition, Urlaub oder ein anderes Sparziel genutzt werden kann. Der verbleibende Euro wird für die Teilnahme an der monatlichen Auslosung verwendet, bei der es Geldgewinne und Sachpreise zu gewinnen gibt. 25 Cent dieses Euros spendet die Sparkasse Vorderpfalz an gemeinnützige Zwecke in der Region, wodurch die Teilnehmer indirekt lokale Projekte unterstützen. Je nachdem wie hoch die monatliche Sparsumme sein soll, können mehrere Lose gekauft werden.

„Die PS-Lotterie ist eine unkomplizierte Möglichkeit, das persönliche Sparen mit der Chance auf attraktive Gewinne zu verbinden. Gleichzeitig ermöglicht sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, indem ein Teil ihrer Einzahlung in lokale, gemeinnützige Projekte fließt. Diese Kombination aus finanzieller Vorsorge, Gewinnchancen und sozialer Verantwortung macht die PS-Lotterie zu einem wertvollen Angebot für unsere Kundinnen und Kunden“, erklärt Alexander Jusmann, Leiter der Abteilung Marketing und Kommunikation der Sparkasse Vorderpfalz.

Sonderauslosung am 12. Mai 2025

Ein Highlight der PS-Lotterie ist die Sonderauslosung, die am 12. Mai 2025 stattfindet. Bei dieser Sonderziehung können Teilnehmer verschiedene Geldpreise gewinnen. Alle, die bereits mit PS-Losen sparen, sind automatisch in der Sonderauslosung dabei. Lose, die bis zum 5. Mai 2025 gekauft werden, haben ebenfalls die Chance, auf den Sondergewinn.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es unter www.sparkasse-vorderpfalz.de.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 986.037,20 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 1012 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz