Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen: Tanzstück IMA der italienischen Compagnie Komoco am 10.5. 2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. IMA

Mit ihrem Stück IMA reagierte die italienische Choreographin Sofia Nappi auf die Zeit der Pandemie, die mit einer unfreiwilligen Einsamkeit verbunden war. Die junge italienische Compagnie Komoco gastiert mit dem bezaubernden Tanzstück am Samstag, 10.5.2025 um 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen.

Plötzlich auf sich selbst geworfen, nahm Nappi mit einem Mal bewusst und intensiv wahr, wie ehrgeizig wir in die Zukunft planen oder wie hartnäckig wir an der Vergangenheit fest-halten – und wie selten wir uns ganz dem Augenblick hingeben. Nach diesem Leben im Jetzt suchen die Darsteller auf der Bühne, die mit großen Maskenköpfen ausgestattet sind und in ihren Westen und Hosenträgern wie Bauern vom Land erscheinen (Kostüme: Luigi Formicola). Allerdings bildet die erstaunliche Beweglichkeit der Tänzerinnen und Tänzer einen frappie¬renden Gegensatz zu ihren runzligen Gesichtern. Die jungen Körper unter den alten Köpfen wirken wie merkwürdige Figuren aus einem fernen Land und geben dem Ge-fühl Ausdruck, sich manchmal wie Puppen im eigenen Leben zu fühlen. Erst die Befreiung von den selbst auferlegten Masken und belastenden Erinnerungen öffnet den Blick für das Neue und für das Leben. IMA bezeichnet im Japanischen den Augenblick, im Hebräischen steht das Wort auch für Mutter, assoziiert Geburt und Erneuerung.

In ihrem eigenwilligen, immer wieder in feiner Ironie funkelnden Stil setzt Nappi zur Musik von Henry Purcell, Arvo Pärt, Nils Frahm und Yaron Engler virtuose Pointen in die sich stei-gernde Dynamik. In ihrem Hang zur Groteske lässt sie sich sowohl von der verrückt-übermü-tigen Lässigkeit des israelischen Tanzes als auch von der rustikalen Knorrigkeit der Nordlän-der inspirieren. Der besondere Einfluss der Hofesh Shechter Dance Company auf ihr Schaffen und ihre Beschäftigung mit der „Gaga“-Sprache von Ohad Naharin lassen sich nicht leugnen.

Einheitspreis 32 € / ermäßigt 21 €, Kartentelefon 0621/504 2558

IMA © Jeanette Bak

Theater im Pfalzbau