Ludwigshafen / Bad Dürkheim – Polizeiautobahnstation Ruchheim – Verfolgungsfahrt mit Motorrad auf der BAB 650

Ludwigshafen / Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 30.04.2025 gegen 20:00 h befand sich eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der BAB 650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Zwischen der AS Oggersheim und der AS Bruchwiesenstraße fiel ein Motorradfahrer (Kawasaki) auf, welcher mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Aus diesem Grund wollte die Streife eine Verkehrskontrolle mit dem Kraftrad durchführen. Der Fahrer versuchte sich jedoch durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, wobei der Fahrer teilweise auf bis zu 200 km/h beschleunigte und zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdete. Der Flüchtende konnte letztlich in Ludwigshafen durch die Kollegen gestellt werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund Straßenverkehrsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Mögliche Augenzeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der unten aufgeführten Dienststelle zu melden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Ruchheim