Ludwigshafen – Aktuelles zur Migrations- und Flüchtlingspolitik der neuen Bundesregierung: Vortrag und Diskussion mit Stefan Keßler, Direktor Jesuiten-Flüchtlingsdienst, am 19. Mai im HPH

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Union und SPD haben sich in ihrem Koalitionsvertrag auf zahlreiche Vorhaben in der Migrations- und Flüchtlingspolitik verständigt. Was kommt voraussichtlich auf die Geflüchteten und Migrant*innen zu? Welche Auswirkungen werden die Pläne für die Unterstützer*innen und die Arbeit von Organisationen wie dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst haben? Am 19. Mai 2025 versucht Stefan Keßler, Direktor des Jesuiten-Flüchtlingsdiensts Deutschland, um 19 Uhr im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen), erste Antworten auf diese Fragen zu finden.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung auf der Homepage des HPH unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen gebeten.

Quelle: Heinrich Pesch Haus Katholische Akademie Rhein-Neckar