Heidelberger Frühling Liedfestival startet in 3 Wochen! 30 Veranstaltungen vom 24. Mai bis 1. Juni 2025 rund um das Lied → Liederabende, Thementag „Fischer-Dieskau 100″, Debütreihe, Liedakademie, Workshops, Lied im Museum und erstmals re:start

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das 4. Heidelberger Frühling Liedfestival vom 24. Mai bis 1. Juni 2025 verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Liedes. So erinnert es an den Jahrhundertsänger Dietrich Fischer-Dieskau anlässlich seines 100. Geburtstags am 28. Mai 2025 mit dem Thementag „Fischer-Dieskau 100″ und vereint die unterschiedlichsten Künstlergenerationen: Mit dabei sind Thomas Hampson, Christoph und Julian Prégardien, Hanna-Elisabeth Müller, Benjamin Appl, Nikola Hillebrand, Samuel Hasselhorn, Vladimir Kornéev oder Dorothea Röschmann.

In der Debütreihe präsentieren sich vielversprechende Nachwuchstalente und im Rahmen der Liedakademie unter der Leitung von Thomas Hampson sind die Stipendiat*innen des diesjährigen Jahrgangs in öffentlichen Meisterklassen zu erleben. In Kooperation mit dem Völkerkundemuseum kuratieren Alumni der Liedakademie Kurzkonzerte zu ausgewählten Exponaten aus der Sammlung des Hauses. Das britische Ensemble VOCES8 lädt ambitionierte Laien in einem Workshop und Mitsingchor zum gemeinsamen Musizieren ein. Erstmals wird das beliebte re:start-Programm mit Konzerten in den Stadtteilen bei freiem Eintritt auf das Liedfestival ausgeweitet.

Tickets für das Heidelberger Frühling Liedfestival sind erhältlich online unter www.heidelberger-fruehling.de, telefonisch unter 06221 584 00 44 (montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Programm und Termine unter www.heidelberger-fruehling.de

Fischer-Dieskau 100

Der Thementag „Fischer-Dieskau 100″ am 100. Geburtstag des Ausnahmesängers Dietrich Fischer-Dieskau würdigt ihn auf unterschiedliche Weise: Am Nachmittag betrachten die Sänger Thomas Hampson und Julian Prégardien sowie die Musikwissenschaftlerin Natasha Loges unter dem Titel „Perspektiven auf einen Jahrhundertsänger” das Phänomen Dietrich Fischer-Dieskau in Vorträgen und der Vorstellung seiner Referenzaufnahmen. Am Abend ist Benjamin Appl, der letzte Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau und Alumnus der Heidelberger Frühling Liedakademie, gemeinsam mit Pianist James Baillieu in der Aula der Alten Universität Heidelberg mit der Hommage „Ein Leben in Liedern” an den einstigen Lehrer zu erleben.

Junge Stimmen

Das Liedfestival, ein Projekt des seit 2016 bestehenden Heidelberger Frühling Liedzentrums, ist vor allem auch Plattform für den Liednachwuchs:

In der neu geschaffenen Debütreihe stellen sich mit Alina Wunderlin (Sopran), Anja Mittermüller (Mezzosopran) und Gerrit Illenberger (Bariton) aufstrebende neue Liedstimmen vor.

Der aktuelle Stipendiat*innen-Jahrgang der Heidelberger Frühling Liedakademie ist vom 28. bis 30. Mai in insgesamt sechs Öffentlichen Meisterklassen mit seinem Künstlerischen Leiter Thomas Hampson und in einem Abschlusskonzert zu erleben. Die Meisterklassen am 28. und 29. Mai werden per Livestream auf www.heidelberger-fruehling.de, Instagram, Facebook und Youtube übertragen.

Alumni der Liedakademie kehren nach Heidelberg zurück, um in Kooperation mit dem Völkerkundemuseum mit „Objects of Interests” eine Reihe aus Kurzkonzerten zu kuratieren, die von ausgewählten Artefakten aus der reichen Museumssammlung inspiriert sind. Diese besonderen Begegnungen zwischen Lied und Exponat werden an vier Nachmittagen im Völkerkundemuseum angeboten.

Projekt „Liedstadt”

Tenor Julian Prégardien kommt mit seinem interkulturellen Projekt „Liedstadt” in den Karlstorbahnhof. Mit dabei sind Mitglieder des Ensemble Resonanz erweitert um Oud, Duduk und Perkussion sowie die Sängerinnen Mais Harb und Hêja Netirk. Hier begegnen sich Lieder aus Deutschland, Kurdistan, Syrien, dem Iran und Österreich.

Workshop für Hobbysänger*innen

VOCES8, das Vokalensemble aus England, ist in der Jesuitenkirche zu erleben und lädt darüber hinaus begeisterte Hobbysänger*innen zu einem Workshop und Mitsingchor unter Leitung von Gründungsmitglied Paul Smith ein, um gemeinsam die VOCES8-Methode zu erlernen.

re:start in der Altstadt und Weststadt

Neu im Liedfestival-Programm sind zwei re:start-Konzerte in den Heidelberger Stadtteilen bei freiem Eintritt, die ebenfalls von Alumni der Heidelberger Frühling Liedakademie gestaltet werden: ein Abendbrot-Konzert in der evangelischen Kapellengemeinde in der Altstadt, die als Teil der Stadtmission Heidelberg verschiedensten sozialen Gruppen einen Raum gibt, und ein Open-Air-Konzert beim Samstagsmarkt auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt.

Liederabende

Mit Liederabenden in der Aula der Alten Universität Heidelberg sind renommierte Künstler*innen zu Gast:

Sopranistin Nikola Hillebrand eröffnet das Liedfestival mit ihrem Klavierpartner Alexander Fleischer.

Christoph Prégardien, der mit seinen mutigen Interpretationen und Programmen Liedgeschichte geschrieben hat, singt Lieder von Franz Schubert und Wolfgang Rihm mit Michael Gees am Klavier.

Mikhail Timoshenko (Bariton) und die Studienleiterin der Liedakademie Elitsa Desseva (Klavier) führen Franz Schuberts „Winterreise” auf.

Schauspieler und Sänger Vladimir Kornéev und Markus Syperek (Klavier und Gesang) bringen Chansons von Kurt Weill mit.

Das Duo Samuel Hasselhorn (Bariton) und Ammiel Bushakevitz (Klavier) blicken mit ihrem Programm „Schubert 200″ auf das Jubiläumsjahr 2028 des Komponisten, das auch durch ein groß angelegtes CD-Projekt der beiden dokumentiert wird.

Die Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller, die 2011 ihren ersten großen Liederabend beim Heidelberger Frühling gegeben hat, ist mit Klarinettist Daniel Ottensamer und Pianistin Juliane Ruf zu erleben. Dorothea Röschmann (Sopran) gibt ihr Debüt in Heidelberg und gestaltet mit Magnus Svensson am Klavier einen Abend mit Liedern von Hugo Wolf, Robert Schumann, Gustav Mahler und Alban Berg.

Quelle: Heidelberger Frühling gGmbH