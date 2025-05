Heidelberg – Seit 40 Jahren im seelsorgerlichen Dienst für die SRH – Pfarrer Dr. Harald Pfeiffer feiert sein 40-jähriges Jubiläum als Seelsorger der SRH in Heidelberg – Besonderer Festgottesdienst am Sonntag, 4. Mai 2025, um 11 Uhr in der SRH University Campus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Pfarrer Dr. Harald Pfeiffer feiert dieser Tage ein besonderes Jubiläum: am 1. Mai 1985, vor exakt 40 Jahren, begann er seine Tätigkeit als Seelsorger der SRH in Heidelberg sowie des SRH Kurpfalzkrankenhauses Heidelberg.

Das Ehrenamt bereitet ihm auch noch im 18. Jahr nach seiner Pensionierung viel Freude. Gefeiert werden soll dieses Ereignis mit einem besonderen Festgottesdienst am Sonntag, dem 4. Mai 2025, um 11 Uhr im Foyer der SRH University am Campus in Heidelberg-Wieblingen. „Wir sind sehr glücklich, den wunderschönen lichtdurchfluteten, großen Raum im Foyer der Hochschule für unsere Gottesdienste nutzen zu dürfen”, sagt er. Im Festgottesdienst erklingt Gospelmusik vom “Chorissimo”-Chor unter der Leitung von Christian Kurtzahn.

Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH, sagte: „Ich bin sehr dankbar und stolz, dass wir Herrn Dr. Pfeiffer seit so vielen Jahren an unserer Seite wissen. Und ich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin auf unserem Campus in Heidelberg Gottesdienste haben werden.”

Über diese Veranstaltung hinaus wird es auch weiterhin jeden 1. und 3. Sonntag des Monats Musik- und interdisziplinäre Gottesdienste geben.

