Heidelberg – Mach dein Babysitterdiplom!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jugendliche ab 13 Jahren, die gerne als Babysitter jobben möchten, sollten wissen, wie man am besten eine Babysitterstelle bekommt, wie sie das Vorgespräch mit den Eltern führen und sie dem Kind den Abschied von den Eltern erleichtern können. Im Workshop am Samstag, 10. Mai ab 10.30 Uhr wird gemeinsam mit der Dipl.-Psychologin und Notfallsanitäterin Tatiana Bohla das Wickeln mit Puppen geübt sowie das Essen und Schlafengehen. Außerdem beschäftigen sich die Teilnehmenden mit den Themen Sicherheit und was in Problemsituationen zu tun ist (kein Erste-Hilfe-Kurs).

Eine Anmeldung ist bei der Volkshochschule bis 7. Mai unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

Quelle: Volkshochschule Heidelberg