Heidelberg – Kundenzentrum am 2. Mai geschlossen – ENERGIEladen von 10 bis 16 Uhr regulär geöffnet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, den 2. Mai 2025, bleibt das Kundenzentrum der Stadtwerke Heidelberg in der Kurfürsten-Anlage 42-50 geschlossen. Für den persönlichen Besuch hat der ENERGIEladen in der Hauptstraße 120 an diesem Tag wie gewohnt von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Auch die Kundenhotline unter 0800 513 513 2 ist erreichbar. Hier bieten wir Beratung zu Produkten, sowie Services wie An-, Ab- und Ummeldungen oder die Aufnahme von Zählerdaten an. Dafür steht außerdem der Online-Service unter www.swhd.de/online-kundenservice zur Verfügung. Auch die Entstördienste sind rund um die Uhr erreichbar:

Strom: 06221 513-2090

Erdgas: 06221 513-2030

Fernwärme: 06221 513-2060

Wasser: 06221 513-2060

Quelle: Stadtwerke Heidelberg