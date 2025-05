Frankenthal – Genuss und Gemeinschaft Frankenthaler Marktfrühstück und Business-Lunch am 2. Mai

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.Am Freitag, 2. Mai, findet im Rahmen des Pfalzfestes erstmals ein Marktfrühstück in Frankenthal statt. Aufgrund des Pfalzfests, das vom 1. bis 4. Mai stattfindet, wird der Wochenmarkt an diesem Tag in die Straßen rund um den Rathausplatz verlegt – und verwandelt diesen in einen gemütlichen Frühstücksplatz unter freiem Himmel.

Einladung zum Genießen und Verweilen

Zum Brückentag bietet sich damit die ideale Gelegenheit, den Morgen gemeinsam mit Freunden oder Familie zu verbringen. Die Frankenthaler Marktbeschicker haben ein vielfältiges Frühstücksangebot vorbereitet – darunter Schinken-Speck-Häppchen, Fischbrötchen, Käsewürfel, Mett- und Fleischkäsebrötchen, Kuchen sowie To-Go-Obst- und Gemüsebecher.

Oberbürgermeister Nicolas Meyer unterstützt das neue Format mit einem Rundgang über den Wochenmarkt: „Nutzen Sie die Gelegenheit, bei hoffentlich schönem Wetter mitten in der Innenstadt zu frühstücken, regionale Produkte zu genießen und ins Gespräch zu kommen. Das Marktfrühstück verbindet Geselligkeit, Genuss und unsere Frankenthaler Markttradition auf besondere Weise – ich lade Sie herzlich ein, vorbeizuschauen!“

Extra-Bonus für Marktbesucher

Wer auf dem Wochenmarkt einkauft, wird zusätzlich belohnt: Ab einem Einkaufswert von fünf Euro gibt es einen Gutschein im Wert von 50 Cent, der beim Pfalzfest eingelöst werden kann. Der Markt ist am 2. Mai von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Mehr zum Angebot unter www.frankenthal.de/wochenmarkt

Business-Lunch

Ebenfalls im Rahmen des Pfalzfestes findet am Freitag, 2. Mai, der nächste Business-Lunch statt, zu dem Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer einlädt.

Alle Interessierten aus Handel, Gastronomie, Handwerk usw. sind herzlich eingela-den. Um Voranmeldung an wirtschaftsfoerderung@frankenthal.de wird gebeten. Wer künftig regelmäßige Informationen über Aktivitäten und Aktionen der Wirtschaftsförderung erhalten möchte, kann sich unter www.frankenthal.de/wirtschaftsförderung in den E-Mail-Verteiler eintragen.

